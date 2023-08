Mali : La MINUSMA se retire de la base à Goundam (ONU)

La Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) a entamé son processus de retrait progressif du pays qui doit s’achever le 31 décembre prochain, a indiqué jeudi le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric.

« En étroite consultation avec le gouvernement de transition et d’autres parties prenantes, la Mission procède à un retrait progressif en commençant par le transport du personnel et du matériel des camps éloignés vers des centres plus importants afin de fermer les sites les plus petits », a relevé M. Dujarric, lors de son briefing quotidien à New York.

La MINUSMA a ainsi confirmé jeudi qu’un convoi transportant des Casques bleus et du matériel depuis son camp dans la ville de Goundam dans le cadre du processus de retrait, est arrivé sans incident à la ville de Tombouctou mercredi, notant que cette opération complexe a impliqué le retrait du personnel du contingent militaire ivoirien, ainsi que des officiers de police des Nations Unies et d’une unité de police formée du Bangladesh.

Le porte-parole a noté que les soldats de la paix ont aidé à protéger la population locale, confrontée aux attaques régulières menées avec des engins explosifs artisanaux, dans une zone où les niveaux d’insécurité et de présence de groupes extrémistes sont parmi les plus élevés, en particulier l’axe Goundam-Tombouctou.

Actuellement, la MINUSMA est présente sur 13 sites. La base temporaire d’Ogossagou a été la première à fermer le 4 août, suivie par le camp de Ber le 13 août.