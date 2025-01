Burkina Faso : La Veille Citoyenne de la Boucle du Mouhoun offre 40 postes récepteurs et 2 tonnes de vivres aux forces de défense et de sécurité

La coordination régionale des associations de veille citoyenne a remis le vendredi 24 janvier 2025, un important don aux forces combattantes de la Boucle du Mouhoun, composé de 40 postes récepteurs et de 2 tonnes de vivres. D’une valeur totale de 3 031 625 F CFA, ce geste a été rendu possible grâce à une collecte de fonds impliquant la communauté locale, selon l’Agence d’information du Burkina.

Sous le parrainage de sa Majesté le Chef de Canton de Dédougou, la cérémonie s’est déroulée à Dédougou, où le matériel a été remis aux forces de défense et de sécurité (FDS) de la région. Cette initiative fait suite à un appel à contribution lancé en octobre 2024, lors d’une marche de soutien aux autorités de la Transition, dans le but de soutenir les FDS de la Boucle du Mouhoun.

Grâce à la solidarité des acteurs de la société civile, des entreprises locales et des citoyens, un total de 3 031 625 F CFA a été collecté, permettant l’achat de 40 postes de communication et de 2 tonnes de riz destinées aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Salimatou Compaoré, présidente de la coordination de la veille citoyenne de Dédougou, a souligné que ce don était un symbole fort de soutien et d’encouragement aux forces combattantes, qui mènent un travail exemplaire pour la reconquête du territoire national. Elle a précisé : « Ce don résulte d’une collecte réussie, soutenue par des acteurs locaux désireux de participer à l’effort de guerre».

Le Lieutenant Colonel Sosthène Coulibaly, chargé des affaires courantes de la 5e région militaire, a exprimé sa profonde reconnaissance envers la veille citoyenne. Il a souligné que l’esprit de solidarité renforçait le moral des troupes et rappelé l’importance d’un soutien communautaire dans la lutte contre le terrorisme. Il a également encouragé la population à maintenir son soutien envers l’armée pour assurer la sécurité et la paix dans la région.

Pour Souleymane Nakanabo, haut-commissaire de la province du Mouhoun, ce geste s’inscrit dans un élan patriotique et répond à l’appel du président Ibrahim Traoré en faveur de la reconquête du territoire national. « Ce don est un acte patriotique en phase avec l’appel du Président du Faso. Nous remercions la veille citoyenne pour son engagement et son soutien à la lutte pour la reconquête de notre territoire », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Capitaine Ambroise Belemkoabga, chef de corps du 51e RIC de Dédougou, a exprimé sa gratitude envers la veille citoyenne pour les postes récepteurs qui amélioreront les communications sur le terrain et les vivres qui viendront soutenir les VDP dans leur travail.