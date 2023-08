Burkina Faso : L’ex-ministre des Transports condamné à 7 de prison 

L’ancien ministre des Transports, Vincent Dabilgou, a été condamné jeudi à onze ans de prison, dont sept ferme, et une amende de plus de 3 milliards de FCFA pour « enrichissement illicite », « détournement de deniers publics », et « blanchiment de capitaux » portant sur 1,12 milliard de FCFA (environ 1,7 million d’euros).

Dans son verdict rendu le jeudi 17 août 2023, le TGI Ouaga1 a condamné également les six autres personnes impliquées dans la même affaire de l’ex-ministre pour « détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics, abus de fonction, faux et usage de faux en écriture, blanchiment de capitaux, financement occulte de parti politique, complicité de financement de partis politiques et enrichissement illicite ».

Jean Gabriel Séré (ex-DAF du ministère des Transports), est condamné à six ans de prison dont trois ferme et une amende de plus de 3 milliards de FCFA.

Les autres condamnés sont : Ousmane Sigué, comptable matière du ministère des Transports, Malick Kouanda, DG de la SOPAFER-B, Alhoussaïni Ouédraogo, DAF de Ildo Oil, Yassia Sawadogo, PCA de Green Energy et Minata Coulibaly, responsable commerciale de Green Energy.