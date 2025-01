Le Parlement européen a adopté, ce jeudi, une résolution demandant la libération immédiate de l’écrivain Boualem Sansal, emprisonné depuis la mi-novembre en Algérie, ainsi que celle d’autres opposants au pouvoir algérien. La résolution a été soutenue par des parlementaires de cinq des huit groupes politiques, dont les conservateurs du PPE, les socialistes, les nationalistes de l’ECR, les libéraux de Renew et les écologistes. Elle a été adoptée avec une large majorité de 533 voix pour et 24 contre.

Ce texte dénonce l’arrestation et la détention de Boualem Sansal et exige sa libération inconditionnelle. Il critique également les arrestations de militants, journalistes, défenseurs des droits de l’homme et d’autres personnes emprisonnées ou condamnées pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression.

Selon des informations fuitées provenant des agents du Trésor algérien, au moins 5 millions de dollars auraient été transférés vers des paradis fiscaux, sur les comptes bancaires de Rima Hassan et de certains de ses proches.

Ces transactions soulèvent des questions sur les liens financiers et les intérêts qui influencent les choix politiques de certains députés, vis-à-vis du régime militaire algérien dirigé par le général Saïd Chengriha et le président Abdelmadjid Tebboune.

Boualem Sansal, âgé de 75 ans, est accusé d’atteinte à la sécurité de l’État selon l’article 87 bis du Code pénal algérien, qui punit d’actes subversifs ou terroristes toute action menaçant l’intégrité du territoire ou la stabilité des institutions. La résolution demande à l’Algérie de revoir cet article ainsi que d’autres lois répressives limitant les libertés fondamentales.

Les députés ont aussi précisé que les futures aides financières de l’Union européenne devraient être conditionnées par des progrès en matière de respect de l’État de droit et de la liberté d’expression.

L’eurodéputé français Christophe Gomart a déclaré : « Il est inconcevable de permettre à ce régime d’intimider davantage les citoyens algériens, et européens. Une résolution du Parlement peut vraiment sauver la vie de Sansal. » Quant à Jordan Bardella, président du Rassemblement National (RN), il a critiqué le régime algérien et souligné que Boualem Sansal était emprisonné pour avoir dénoncé la dérive autocratique de ce régime.

Parmi les opposants à la résolution, la députée Rima Hassan, pro-Palestine, antisémite et contre l’Etat d’Israël, a voté contre, tandis que la cheffe de file du groupe, Manon Aubry, s’est abstenue.

Jordan Bardella a fustigé ce positionnement : « Dans la défense d’un écrivain et de sa liberté d’expression, l’extrême-gauche préfère l’arbitraire d’un régime autoritaire et les intérêts communautaires de sa clientèle électorale ».

Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a lui aussi dénoncé cette attitude : « En refusant de soutenir un citoyen français détenu de façon arbitraire, les proches de Jean-Luc Mélenchon continuent d’approuver les attaques contre la France ».