Algérie : Le danger du régime militaire algérien pour la Mauritanie

Des analystes en géopolitique, dans des rapports confidentiels, rapportent que l’Algérie, sous la direction du général Saïd Chengriha, avec sa dernière tentative de coup d’état, avortée contre le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, cherchait à isoler la Mauritanie, l’envahir par ses proxys mauritaniens, pour avoir un accès direct sur l’océan atlantique.

Les développements récents, en particulier les arrestations d’officiers militaires pro-occidentaux en Algérie et les nouvelles initiatives diplomatiques, révèlent des dynamiques qui vont mettre en péril la stabilité de la Mauritanie et sa position stratégique dans la région du Maghreb et du Sahel, selon les analystes militaires.

Les experts militaires estiment que l’Algérie, sous la direction du général Saïd Chengriha et du président Abdelmadjid Tebboune, cherche à exercer une mainmise plus active sur le Sahel, redoutant un débordement des conflits dans le sud algérien.

Les services de renseignement occidentaux affirment que le régime algérien n’hésite pas à renforcer sa présence militaire dans la région, sous couvert de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, mais avec une forte composante expansionniste.

Le danger pour la Mauritanie réside dans l’option que l’Algérie utilise cette justification pour intensifier sa présence militaire le long de sa frontière.

La Mauritanie pourrait voir son espace stratégique de plus en plus réduit avec l’Algérie qui déploie davantage de troupes sur la région sahélo-saharienne.

Mais la Mauritanie d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier. Elle connaît une monté en puissance de son armée et de sa politique extérieure avec d’autres pays notamment les Etats Unis (USA), l’Etat d’Israël, les Emirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, le Maroc, la Libye ainsi que d’autres gouvernements, insufflée par Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, un président pragmatique.