Sahel : Les passeports de la Confédération des Etats du Sahel seront lancés le 29 janvier prochain

A partir du 29 janvier 2025, les passeports de la Confédération des Etats du Sahel (AES), comprenant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, seront mis en circulation, a annoncé le président de la Transition et président en exercice de l’AES, le général d’armée Assimi Goïta, dans un communiqué publié jeudi.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, pour ce qui est de la libre circulation des citoyens, le Président de la Confédération des Etats du Sahel informe que les passeports de l’AES seront disponibles à partir de cette date, indique le communiqué.

Le texte précise que les anciens passeports restent valables jusqu’à leur expiration. Les citoyens de la Confédération possédant des passeports en cours, portant le logo de la CEDEAO, peuvent les échanger contre les nouveaux passeports de l’AES, conformément aux règles établies.

Le général Assimi Goïta a assuré aux populations de l’espace confédéral que « toutes les mesures nécessaires » seront prises pour garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Cette annonce fait suite à la réunion de validation des spécifications techniques des documents de voyage et d’identité de l’AES, qui a eu lieu en novembre dernier à Bamako.

Cette rencontre avait réuni le ministre malien de la Sécurité, le général Daoud Aly Mohammedine, ainsi que ses homologues du Niger, le général Mohamed Toumba, et du Burkina Faso, le Commissaire-divisionnaire Mahamadou Sana.

L’objectif de cette harmonisation des documents de voyage et d’identité (passeports et cartes nationales d’identité) est de favoriser la libre circulation des personnes et des biens, dans une dynamique d’intégration régionale renforcée, en accord avec la vision des autorités de Transition des trois pays.