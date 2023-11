Tchad : 34 millions d’euros de la BAD pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement 

La Banque africaine de développement (BAD) accorde un don de 34,27 millions d’euros au Tchad pour la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu semi-urbain et rural dans onze régions du pays.

L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations en zones semi-urbaines et rurales en leur assurant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Le programme comprend la construction d’infrastructures pour l’approvisionnement en eau potable, dont 23 forages pour l’alimentation en eau potable, équipement de 25 pompes immergées, réalisation de 225 forages équipés de pompes à motricité humaine, construction de 50 unités de production hydraulique, et mise en place de 54 mini-systèmes d’approvisionnement en eau potable solaires ou thermiques. Pour l’assainissement, le programme prévoit la construction de 500 latrines à trois cabines, équipées de lave-mains, dans des écoles, des centres médicaux, des gares routières et des marchés, ainsi que 20 bacs à ordures.

De plus, quatre décharges finales de déchets solides seront aménagées, ainsi que sept forages agricoles à grand diamètre et sept jardins agricoles pour la petite irrigation destinés aux groupements des femmes. Cette initiative couvrira les provinces d’Ennedi Est, de Mandoul, du Moyen Chari, de Mayo Kebbi Est, de Mayo Kebbi Ouest, de Salamat et de Sila, sélectionnées en fonction des besoins et des taux d’accès faibles à l’eau potable et aux services d’assainissement.

Par ailleurs, l’ONU alerte sur un « arrêt imminent » de son aide alimentaire au Tchad en raison de l’afflux massif de réfugiés soudanais et du manque de fonds.

Environ 1,4 million de personnes dont les nouveaux réfugiés soudanais, pourraient être impactées, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).