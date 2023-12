Türkiye : Le Parlement cautionne la présence des militaires en Libye 

Le Parlement turc a approuvé jeudi une résolution prolongeant de 24 mois l’autorisation du déploiement de troupes turcs en Libye. La motion, présentée au Parlement la semaine dernière, étend la présence des forces turques en Libye à partir du 2 janvier 2024.

Le document, signé par le président turc Recep Tayyip Erdogan, souligne l’importance cruciale de maintenir le cessez-le-feu et de poursuivre le processus de dialogue politique en Libye. Il insiste sur l’établissement de la paix et de la stabilité résultant de ces initiatives, considérées comme essentielles pour la Turquie.

La motion met en avant les risques et les menaces persistants liés à la Libye, tant pour la Turquie que pour l’ensemble de la région. Elle avertit que tout regain d’attaques contre le gouvernement légitime aurait des répercussions sur les intérêts turcs dans le bassin méditerranéen et en Afrique du Nord. La prévention de toute reprise de conflit est considérée comme cruciale pour garantir le succès des négociations militaires et politiques menées sous l’égide de l’ONU.

La Libye, riche en pétrole, connaît une crise politique depuis 2011, marquée par la mort de Mouammar Kadhafi lors de la rébellion soutenue par une coalition internationale dirigée par la France. Depuis lors, le pays a vu émerger deux centres de pouvoir rivaux : l’un à l’est, dirigé par le chef des forces armées Khalifa Haftar, et l’autre, représenté par le gouvernement d’entente nationale basé à Tripoli, reconnu par les Nations unies.