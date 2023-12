Terrorisme : Le Niger passe la présidence du CEMOC à l’Algérie 

Le Général de Brigade Moussa Salaou BARMOU, Chef d’État-major des Armées du Niger, a transmis la présidence tournante du Comité Opérationnel Conjoint des Chefs d’Etat-major (CEMOC) au Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Algérie, lors d’une session extraordinaire qui s’est déroulée à Alger le 29 novembre 2023.

La réunion a rassemblé les chefs d’Etat-major du Niger, du Mali et de la Mauritanie, avec pour ordre du jour l’examen de la situation sécuritaire dans la région et la transition de la direction de cette instance régionale de lutte contre le terrorisme.

Cette transmission de responsabilités intervient dans un contexte régional marqué par l’instabilité au Mali et au Niger, suite à des coups d’État en 2021 et 2023 respectivement. Cette situation instable favorise l’activité des groupes terroristes dans la région, soulignant ainsi la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire entre les pays membres du CEMOC.

L’Algérie, qui a accueilli la session extraordinaire, partage une frontière de plus de 2800 km avec les trois autres pays du CEMOC. La réunion a offert une opportunité aux chefs des délégations de partager leurs analyses sur le contexte régional et international, ainsi que d’évaluer les enjeux sécuritaires et de coordonner les efforts pour atteindre les objectifs sécuritaires définis.

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha a réaffirmé l’engagement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) à lutter contre le terrorisme et à coordonner les efforts avec les partenaires du CEMOC.

Il a souligné l’importance de dynamiser ce cadre de coopération sécuritaire dans la sous-région sahélo-saharienne, visant à assurer une meilleure coordination des actions sur le terrain.

Le Général Chanegriha a également rappelé l’engagement de l’Algérie à lutter contre le terrorisme, soulignant la nécessité de donner une nouvelle impulsion à cette coopération régionale dans le contexte du G5 Sahel.