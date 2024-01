Afrique : Burkina, Mali, Niger se retirent de la Cedeao (officiel)

Le Burkina Faso, le Mali ainsi que le Niger, ont annoncé ce dimanche le retrait « sans délai » de leur pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

Les dirigeants des trois états du Sahel, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Colonel Assimi Goita et le Général de brigade Abdourahamane Tiani, « prenant toutes leurs responsabilités devant l’histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leurs populations, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest », selon un communiqué conjoint publiés par les trois pays.

Les trois états dénoncent l’éloignement de la Cedeao des idéaux de départ, les sanctions injustes contre leurs peuples et son assujettissement à des puissances étrangères.

Ces trois pays ont créé en septembre dernier l’Alliance des Etats du Sahel, un cadre d’intégration de ces États en butte contre l’insécurité et les défis du développement.

La Cédéao comptait 15 pays membres, à savoir, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée (Conakry), la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.