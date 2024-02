RDC : Le Rwanda est accusé par les USA de soutenir le groupe M23 

Les États-Unis d’Amérique (USA) ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle Mouvement du 23 mars (M23), actif dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), en envoyant des soldats et des missiles sol-air dans ce pays, violant ainsi son intégrité territoriale.

Le Département d’État américain a déclaré dans un communiqué repris par les médias congolais que « les États-Unis condamnent le soutien du Rwanda au groupe armé M23 et demandent au Rwanda de retirer immédiatement de la RDC tout le personnel des Forces de défense rwandaises ». De plus, ils ont exigé que le Rwanda retire « ses missiles sol-air, qui menacent la vie des civils, les missions de maintien de la paix de l’ONU et d’autres forces régionales, les acteurs humanitaires et les vols commerciaux ». Cette déclaration souligne l’importance que tous les États respectent la souveraineté et l’intégrité territoriale des autres.

Cette prise de position américaine intervient au milieu d’une escalade des combats du M23, et les États-Unis ont demandé un cessez-le-feu immédiat et le retrait du M23 des positions qu’il a récemment occupées face à l’armée congolaise.

Les autorités de la RDC sont également encouragées à maintenir des mesures de renforcement de la confiance, notamment en cessant leur coopération avec le groupe rebelle Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), qui cherche à reprendre le pouvoir politique au Rwanda.

En novembre dernier, Kinshasa a interdit à l’armée congolaise de collaborer avec le FDLR, après une tentative de médiation entre la RDC et le Rwanda par le gouvernement américain.

Depuis début octobre, le M23 a progressé sur plusieurs fronts et s’est rapproché à environ vingt kilomètres de la ville de Goma, capitale provinciale stratégique. Les combats ont également exacerbé les tensions entre la RDC et le Rwanda en raison des allégations de collaboration entre Kigali et le groupe rebelle, confirmées par l’ONU malgré les démentis des autorités rwandaises.