Madagascar : La Banque mondiale mobilise plus de 4 milliards de dollars pour des projets nationaux et régionaux

La Banque mondiale (BM) s’engage à hauteur de plus de 4 milliards de dollars pour catalyser le développement à Madagascar. Ce financement colossal va alimenter 26 projets visant à stimuler le progrès socio-économique dans le pays, a annoncé Victoria Kwakwa, vice-présidente de la BM pour l’Afrique de l’Est et australe.

Cette enveloppe financière, composée de dons et de prêts, sera déployée pour soutenir une gamme diversifiée de projets nationaux et régionaux. Parmi les domaines prioritaires figurent l’éducation, la santé, les infrastructures et le développement durable.

Lors d’une rencontre en marge du Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, Victoria Kwakwa a souligné la robustesse des liens entre Madagascar et la BM. Lova Ranoromaro, porte-parole du Président malgache, a renchéri en mettant en avant l’engagement du gouvernement dirigé par Andry Rajoelina à entreprendre les réformes nécessaires pour stimuler la croissance économique du pays, facteur essentiel de la confiance de la BM dans ce partenariat.

La discussion a également porté sur le secteur de l’énergie, avec un accent particulier sur l’amélioration de la gouvernance au sein de la société publique d’électricité, la Jirama. Pour ce faire, la mise en place d’un Comité de gouvernance et de gestion a été évoquée.

Le conseil d’administration de la BM a déjà approuvé 2023 un financement de 100 millions de dollars pour soutenir les réformes économiques et les politiques de développement à Madagascar. Ce prêt, dans le cadre de l’Opération d’appui à des politiques de développement (DPO), vise à libérer les moteurs d’une croissance inclusive et résiliente dans la Grande Île, comme l’a précisé l’institution dans un communiqué.