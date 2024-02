Mali : 31 morts dans un accident routier dans le sud-est du pays

Le bilan provisoire de l’accident routier survenu mardi dans le sud-est du Mali, fait état de 31 morts et de dix blessés, dont plusieurs sont dans un état critique. Les opérations de secours et de prise en charge des victimes sont en cours, selon les autorités.

L’accident s’est déroulé aux alentours de 17 heures (heure locale et GMT) sur le pont traversant le fleuve Bagoé, sur la section Niéna-Koumantou de la route nationale n°7, selon un communiqué. Un car de transport de passagers, en provenance de Kéniéba et se dirigeant vers le Burkina Faso, a basculé du pont, entraînant cette tragédie.

Les accidents routiers sont fréquents au Mali, souvent attribués à l’état dégradé des infrastructures routières, aux véhicules en mauvais état et aux erreurs humaines.