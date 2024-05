Kenya : L’ONU s’inquiète des cas de choléra et des défis climatiques croissants

L’ONU a exprimé son inquiétude face aux dizaines de cas de choléra signalés au Kenya. Le pays est actuellement touché par des pluies intenses et des inondations destructrices depuis plusieurs semaines. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le comté de Tana River, dans l’est du Kenya et parmi les régions les plus touchées par les inondations, a enregistré 44 cas de choléra.

Stephen Jackson, coordinateur résident des Nations Unies au Kenya, a déclaré lors d’une interview sur la chaîne Citizen TV : « Je pense qu’avec la collaboration entre le gouvernement et les partenaires nationaux et internationaux, nous serons en mesure de contenir la maladie. » Il a également souligné que bien que le choléra ait été maîtrisé par le passé, il demeure une préoccupation majeure.

Abdourahmane Diallo, représentant de l’OMS au Kenya, a déclaré dans un communiqué que l’OMS continuerait à soutenir la réponse aux urgences sanitaires et resterait vigilante face aux flambées de maladies qui peuvent se propager rapidement si elles ne sont pas contenues. Les inondations au Kenya ont déjà causé 257 décès et déplacé près de 55 000 foyers selon les chiffres officiels annoncés mercredi.

La directrice régionale pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Rana Jaber, a souligné dans un communiqué que les inondations avaient mis en lumière les dures réalités du changement climatique en causant des pertes de vies et des déplacements massifs de populations.