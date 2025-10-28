Sénégal : Le parlement rejette la mise en accusation de l’ex-président Macky Sall

L’Assemblée nationale sénégalaise a rejeté, ce lundi, une proposition de résolution visant la mise en accusation de l’ex-président Macky Sall pour « haute trahison ». Cette décision a été prise à l’unanimité par le Bureau de l’Assemblée, qui a jugé que la proposition, présentée par le parti au pouvoir, ne répondait pas aux exigences légales et constitutionnelles nécessaires à une telle procédure.

Le règlement intérieur de l’Assemblée stipule que toute demande de mise en accusation doit être accompagnée d’éléments probants et d’une analyse juridique détaillée, conditions qui n’ont pas été remplies dans ce cas. Selon la Constitution sénégalaise, la mise en accusation d’un président ou ancien président, doit être approuvée par l’Assemblée nationale à une majorité des trois cinquièmes de ses membres. Le cas échéant, l’ex-président peut être jugé pour haute trahison par la Haute Cour de justice.

Cette initiative intervient dans un contexte politique tendu, où le président actuel Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024, et son Premier ministre Ousmane Sonko ont promis de faire la lumière sur la gestion des finances publiques du pays, qu’ils accusent de mauvaise gestion sous les précédentes administrations.