Mali : 2ᵉ Sommet de l’AES, le général Abdourahamane Tiani accueilli à Bamako par le général Assimi Goïta

Le président de la République du Niger, le général Abdourahamane Tiani, est arrivé ce lundi matin à Bamako. Il a été accueilli à l’aéroport international Président Modibo Keïta-Sénou par son homologue malien, le président de la Transition, le général Assimi Goïta.

Le chef de l’Etat nigérien séjourne dans la capitale malienne dans le cadre de sa participation à la 2ᵉ session du Collège des chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel (AES), qui s’ouvre ce lundi 22 décembre 2025.

Dans la même journée, le président Assimi Goïta doit également accueillir le chef de l’Etat burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, attendu à Bamako. La cérémonie se déroulera en présence du Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, du président du Conseil national de Transition (CNT), le général de corps d’armée Malick Diaw, des membres des gouvernements des pays de l’AES ainsi que du corps diplomatique accrédité au Mali.

Après l’accueil du président burkinabè, les chefs d’État procéderont à l’inauguration de la télévision de l’AES, dont le siège est situé à proximité de l’aéroport, puis de la Banque confédérale d’investissement et de développement de l’AES (BCID-AES).

Le président nigérien est accompagné d’une importante délégation composée notamment du général d’armée Salifou Mody, ministre d’État, ministre de la Défense nationale, du général de brigade Ibroh Amadou Bacharou, chef d’état-major particulier du président de la République, de M. Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, ainsi que du Dr Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du président de la République et porte-parole du gouvernement.

Font également partie de la délégation M. Amadou Haoua, ministre de l’Énergie, M. Adji Ali Salatou, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information, M. Maman Sidi, ministre délégué chargé du Budget, M. Salim Mahamadou Gado, directeur de cabinet adjoint du président de la République, l’ambassadeur Adani Illo, conseiller diplomatique et stratégique du chef de l’État et président du comité national de l’opérationnalisation de la Confédération AES, Mme Bayard Gamatie Mariama, conseillère spéciale et vice-présidente dudit comité, ainsi que M. Abdoulaye Tiemogo, conseiller spécial en communication, et M. Adamou Abdou, ambassadeur du Niger au Mali.