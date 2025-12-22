Sahel : L’Alliance des Etats du Sahel met en service sa force militaire conjointe

L’Alliance des Etats du Sahel (AES) a officiellement lancé sa force unifiée, composée de 5.000 soldats issus du Mali, du Burkina Faso et du Niger, marquant une nouvelle étape dans la coopération sécuritaire entre ces trois pays sahéliens.

La cérémonie de remise de l’Etendard à la Force unifiée de l’AES (FU-AES) s’est déroulée samedi à Bamako, la capitale malienne. Cet événement symbolique consacre l’entrée en activité opérationnelle de cette force multinationale.

Placée sous le commandement du général burkinabè Daouda Traoré, la FU-AES regroupe des unités militaires des trois Etats membres. Sa mission principale consiste à lutter contre le terrorisme et à neutraliser les groupes armés actifs dans la région sahélienne, en particulier dans les zones frontalières où l’insécurité demeure élevée.

Depuis plusieurs années, le Mali, le Burkina Faso et le Niger font face à une recrudescence des attaques jihadistes et à une instabilité persistante, alimentée par la mobilité transfrontalière des groupes armés.

Créée en septembre 2023, l’Alliance des Etats du Sahel a évolué vers une Confédération en juillet 2024, renforçant ainsi son cadre politique et stratégique. Dans le même temps, les trois pays ont acté leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), une décision devenue effective en janvier 2025.