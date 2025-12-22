RDC : Des affrontements signalés aux abords d’Uvira malgré l’annonce du retrait du M23

Des combats opposant le groupe armé M23 à des milices locales pro-Kinshasa ont éclaté lundi en périphérie de la ville d’Uvira, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), en dépit de l’annonce faite par le M23 concernant un prétendu retrait de la zone.

La veille, le président congolais Félix Tshisekedi avait exprimé sa vive indignation lors du sommet ad hoc des chefs d’État et de gouvernement du Mécanisme régional de suivi de l’accord-cadre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), tenu par visioconférence. Selon la présidence congolaise, le chef de l’État a dénoncé une annonce « déconnectée de la réalité du terrain ».

« Le prétendu retrait de l’AFC/M23 d’Uvira ne correspond ni aux faits ni aux observations recueillies sur le terrain », a-t-il déclaré, affirmant que des combattants restaient présents dans la ville et ses environs, occupant des positions stratégiques et exposant la population à des exactions. Félix Tshisekedi a réaffirmé la position de Kinshasa, exigeant « un retrait effectif, complet et sans équivoque des troupes rwandaises de l’ensemble du territoire congolais ».

Le sommet, consacré à la situation sécuritaire dans l’est de la RDC, a réuni les Etats membres de la CIRGL, ainsi que des représentants de l’Union africaine, de l’Union européenne, des Etats-Unis, des Nations unies et de plusieurs pays invités.

Sur le terrain, des échanges de tirs ont été signalés dans plusieurs quartiers d’Uvira. Les affrontements se concentreraient notamment dans les collines ainsi que dans les quartiers sud et sud-ouest de l’agglomération, jusqu’aux abords du port de Kalundu, sur le lac Tanganyika.

Ville stratégique de plusieurs centaines de milliers d’habitants, Uvira contrôle un axe frontalier majeur avec le Burundi. Selon des témoignages, des explosions et des tirs ont touché des zones résidentielles, accentuant la crainte parmi la population. Le M23, qui s’était emparé de Goma en janvier puis de Bukavu en février, a lancé début décembre une nouvelle offensive dans le Sud-Kivu.