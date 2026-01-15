Niger : L’armée annonce la neutralisation de 70 terroristes en une semaine

L’armée nigérienne a fait état de la neutralisation de 70 terroristes et de l’arrestation de 44 individus suspectés d’activités criminelles, à l’issue d’opérations antiterroristes menées sur l’ensemble du territoire national au cours d’une semaine.

Dans son bulletin hebdomadaire couvrant la période du 5 au 11 janvier, les Forces de défense et de sécurité (FDS) indiquent avoir également démantelé plusieurs bases logistiques servant au ravitaillement et au soutien des groupes armés.

Le document fait aussi état de la saisie de quantités importantes de produits jugés dangereux, ainsi que de la récupération de bétail précédemment volé. Par ailleurs, quatre incidents impliquant des engins explosifs improvisés (EEI) ont été recensés durant la période, sans toutefois provoquer de victimes.

Malgré la mobilisation constante des unités militaires spécialisées, les régions de la zone dite des « trois frontières », à la jonction du Niger, du Mali et du Burkina Faso, restent confrontées à des attaques répétées de groupes terroristes, causant de lourdes pertes humaines et d’importants déplacements de populations.