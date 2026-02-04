Mali : L’armée revendique une frappe contre des groupes armés près de la Mauritanie

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé avoir mené, lundi, une frappe aérienne ciblée dans une zone frontalière avec la Mauritanie, affirmant avoir neutralisé plusieurs individus présentés comme des terroristes et détruit leurs véhicules.

Dans un communiqué publié mardi, l’état-major général des armées précise que l’opération s’est déroulée le 2 février à Foïla, localité située près de la frontière mauritanienne, dans le cadre des missions de surveillance du territoire. Selon l’armée, une phase de reconnaissance a permis d’identifier une dizaine de suspects regroupés autour de trois véhicules pick-up camouflés. Après une filature, le groupe a été visé par une frappe qualifiée de « précise ».

Les FAMa indiquent que des moyens aériens ont permis de neutraliser plusieurs individus et de détruire les véhicules ciblés, sans fournir davantage d’informations sur l’identité des personnes visées ni sur d’éventuels dommages collatéraux. L’état-major assure que les opérations de recherche et de neutralisation se poursuivent sur l’ensemble du territoire national.

Cette annonce intervient dans un contexte sécuritaire toujours fragile au Mali, où l’armée mène régulièrement des opérations contre des groupes armés jihadistes actifs dans les régions centrales et le long des frontières.

Par ailleurs, dans le centre du pays, des enseignants du village de Kolongotomo, dans le cercle de Macina, auraient reçu un ultimatum de groupes armés leur enjoignant de cesser les activités scolaires, selon une source locale. Cette information fait craindre de nouvelles fermetures d’écoles dans une zone marquée par une insécurité persistante.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, la source a indiqué à l’agence AMAP que cette menace émanerait de groupes armés accusés d’avoir semé la terreur la semaine précédente dans plusieurs localités, notamment Tongolo Coura et Nayo. Aucun détail n’a été communiqué sur le contenu précis ni sur le délai de cet ultimatum.

Ces menaces s’inscrivent dans un climat de violences récurrentes dans le cercle de Macina, où des attaques ont récemment visé plusieurs villages. Elles illustrent également une pression accrue exercée par des groupes armés sur le système éducatif dans différentes régions du Mali, entraînant des fermetures répétées d’établissements scolaires.