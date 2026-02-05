Nigeria : L’armée déployée à Kwara après une attaque meurtrière

Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné le déploiement de l’armée dans le centre-ouest du pays, à la suite d’une attaque meurtrière qui a coûté la vie à plus de 170 personnes dans l’Etat de Kwara. Les autorités attribuent cette tuerie à des jihadistes de Boko Haram.

Mardi, des hommes lourdement armés ont pris d’assaut le village de Woro, dans la circonscription de Kaiama. Selon la Croix-Rouge nigériane, le bilan s’élève à plus de 170 morts, un chiffre susceptible d’augmenter à mesure que les recherches se poursuivent. Il s’agit de l’un des épisodes de violence les plus sanglants enregistrés dans le pays ces derniers mois.

Dans un communiqué publié mercredi soir, la présidence a qualifié l’attaque de « lâche et bestiale » et annoncé l’envoi d’un bataillon de l’armée afin de rétablir la sécurité dans la zone. Le chef de l’État a salué la résistance des habitants, affirmant que la communauté de Woro avait refusé d’adhérer à une idéologie extrémiste prônant la violence.

Le gouverneur de l’Etat de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, a pour sa part évoqué un bilan provisoire de 75 morts, dans une déclaration diffusée par les autorités locales. Il a estimé que l’attaque traduisait la frustration des groupes terroristes face aux opérations menées récemment par les forces de sécurité.

La région de Kwara est confrontée à une insécurité croissante, alimentée à la fois par des bandes criminelles responsables de pillages et d’enlèvements, et par l’expansion de groupes jihadistes venant du nord-ouest du pays. En octobre dernier, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, avait revendiqué sa première attaque dans cet État.

Cette violence s’inscrit dans un contexte national marqué par la multiplication des attaques armées. Dans l’État voisin de Katsina, au nord, 23 civils ont été tués mardi lors d’une attaque attribuée à des groupes criminels, selon un rapport destiné à l’ONU.

Depuis 2009, le Nigeria est confronté à une insurrection jihadiste persistante, menée par Boko Haram et l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest, tandis que de nouveaux groupes armés et extrémistes étendent leur influence dans plusieurs régions du pays.