Nigeria : Huit soldats tués dans une attaque jihadiste contre une base 

Une attaque menée par des jihadistes affiliés au groupe Etat islamique a visé une base militaire dans le nord-est du Nigeria, faisant huit morts et 23 blessés parmi les soldats, selon des sources sécuritaires.

L’assaut a été revendiqué par des combattants de l’ISWAP, qui ont lancé leur offensive le lundi contre une position militaire située dans le village de Cross Kauwa, près de la localité de Baga, dans la zone du lac Tchad. Environ 70 combattants circulant à moto ont pris part à l’attaque, déclenchant de violents échanges de tirs avec les forces gouvernementales.

Selon des miliciens antijihadistes appuyant l’armée, les insurgés venus l’île de Dabar Masara ont incendié les installations, détruit onze véhicules armés et emporté les canons antiaériens présents sur le site.

Ces derniers mois, l’ISWAP et son rival Boko Haram ont multiplié les attaques contre les bases de l’armée dans la région du nord-est.

L’armée nigériane indique que deux nouvelles offensives ont été menées le week-end dernier dans l’Etat de Borno. Samedi soir, une base située à Mandaragirau, à proximité de l’enclave jihadiste de la forêt de Sambisa, a été attaquée, causant des pertes encore non précisées parmi soldats et miliciens.

Parallèlement, Boko Haram a pris pour cible une autre position militaire à Pulka, près de la frontière avec le Cameroun. L’assaut a entraîné d’importants dégâts matériels avant d’être repoussé grâce à l’arrivée de renforts.

Depuis le début de l’insurrection jihadiste en 2009, plus de 40 000 personnes ont été tuées et environ deux millions d’habitants ont été déplacés dans le nord-est nigérian.

Dans ce contexte sécuritaire tendu, les Etats-Unis ont annoncé le déploiement de 200 militaires pour fournir un appui technique et des formations à l’armée nigériane. Une première centaine de soldats est arrivée sur la base militaire de Bauchi.