RDC : L’UE débloque plus de 80 millions d’euros d’aide humanitaire

L’Union européenne a annoncé mardi la mobilisation de plus de 80 millions d’euros d’aide humanitaire pour faire face à la crise persistante dans l’est de la République démocratique du Congo et dans son environnement régional.

Cette partie du territoire congolais, frontalière du Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi, demeure en proie à des violences chroniques depuis plus de trente ans, sur fond de rivalités armées et d’enjeux liés à l’exploitation de ressources naturelles stratégiques.

La situation humanitaire s’est encore détériorée après le retour en force, en 2021, du mouvement rebelle M23. Appuyé par le Rwanda selon plusieurs accusations, ce groupe qui affronte les autorités de Kinshasa a pris, début 2025, le contrôle des grandes villes de Goma et Bukavu, ainsi que de vastes territoires dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Sur l’enveloppe totale annoncée, 68 millions d’euros seront directement consacrés à l’aide humanitaire à l’intérieur de la RDC, précise Bruxelles. Les 13,2 millions d’euros restants serviront à soutenir les dispositifs régionaux d’assistance aux réfugiés et à renforcer les capacités de préparation aux catastrophes dans l’ensemble de la zone.

Cette annonce intervient alors que la commissaire européenne chargée de la gestion des crises, Hadja Lahbib, effectue une tournée en RDC, au Burundi et au Rwanda. L’objectif de ce déplacement est d’évaluer les besoins les plus urgents sur le terrain et de plaider pour un accès humanitaire garanti auprès de toutes les parties impliquées dans le conflit.

Selon les estimations européennes, plus de 21 millions de personnes ont aujourd’hui besoin d’une assistance humanitaire en RDC, tandis que près de 28 millions souffrent d’insécurité alimentaire. Les affrontements récents dans la région d’Uvira, dans le Sud-Kivu, ont également provoqué, en décembre, la fuite de dizaines de milliers de Congolais vers le Burundi voisin.