Soudan : Une frappe de drone sur un mariage fait des dizaines de morts civils au Darfour-Nord

Au moins 32 civils, dont plusieurs enfants, ont été tués mercredi dans une frappe de drone visant une ville contrôlée par des paramilitaires dans l’État du Darfour-Nord, au Soudan. L’attaque a touché une habitation où se déroulait un mariage, selon des sources locales.

D’après le comité de résistance d’El-Facher, un collectif documentant les exactions depuis le début du conflit, le bombardement a visé le quartier d’Al-Salama et serait imputable à l’armée soudanaise. Une source médicale a par ailleurs fait état d’au moins 16 blessés, parmi lesquels des enfants.

Les Forces de soutien rapide (FSR) ont condamné l’attaque dans un communiqué, avançant un bilan plus lourd d’au moins 56 morts, dont 17 enfants.

Cette frappe intervient dans un contexte d’intensification des violences entre l’armée régulière et les FSR, en guerre depuis avril 2023. Les attaques de drones se multiplient, aggravant le bilan humain dans plusieurs régions du pays.

La semaine précédente, les Nations unies avaient déjà recensé plus de 500 civils tués entre janvier et la mi-mars, alertant sur « l’impact dévastateur » de l’usage croissant de drones dans le conflit.

Dans le sud du pays, une autre frappe attribuée aux FSR avait visé un hôpital de l’État du Nil-Blanc, touchant notamment une salle d’opération et une maternité, et faisant au moins dix morts, selon Médecins Sans Frontières (MSF).

Depuis le début de la guerre, le conflit a causé des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et plongé le Soudan dans ce que l’ONU décrit comme la pire crise humanitaire au monde. Plusieurs régions sont désormais en situation de famine, tandis que les deux camps sont accusés de graves exactions, incluant massacres et violences sexuelles.

Parallèlement, la crise humanitaire s’étend au-delà des frontières. L’ONU a averti jeudi qu’un déficit de financement estimé à 428 millions de dollars menace directement la vie de plus d’un million de réfugiés soudanais au Tchad. Le pays accueille actuellement environ 1,3 million de réfugiés, dont plus de 900.000 ont fui le conflit depuis 2023, accentuant la pression sur les capacités d’accueil et d’assistance.