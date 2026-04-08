Rwanda : 32 ans après, le souvenir du génocide des Tutsi ravivé dans le recueillement

Le Rwanda marque ce mardi le 32e anniversaire du génocide des Tutsi de 1994, une tragédie au cours de laquelle près d’un million de personnes ont été tuées en l’espace d’une centaine de jours.

Comme chaque année, ces commémorations visent à honorer la mémoire des victimes tout en réaffirmant l’engagement du pays en faveur de l’unité nationale et de la lutte contre les discours de haine et les discriminations.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans une atmosphère de recueillement à Kigali, où le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir au mémorial de Gisozi. Cette flamme restera allumée pendant cent jours, en écho à la durée des massacres de 1994.

Dans son discours, le chef de l’État a insisté sur l’importance du devoir de mémoire, soulignant la nécessité de se souvenir à la fois des victimes et des leçons à tirer pour éviter toute répétition d’un tel drame. Il a également exhorté la communauté internationale à s’inspirer de l’expérience rwandaise afin de prévenir de futures atrocités ailleurs dans le monde.

Selon le ministère de l’Unité nationale, la semaine de deuil, qui s’étend du 7 au 13 avril, sera ponctuée de plusieurs activités commémoratives. Des dépôts de gerbes sont prévus sur les sites mémoriels, accompagnés de rencontres et de discussions consacrées à la transmission de la mémoire et à la prévention des discours haineux.

Durant cette période, les festivités publiques sont suspendues, tout comme les compétitions sportives et autres événements récréatifs, afin de respecter le temps de recueillement national.

La semaine s’achèvera par un hommage aux responsables politiques assassinés pour leur opposition au génocide, tandis que les cent jours de commémoration se poursuivront jusqu’à la mi-juillet.