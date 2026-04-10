Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a vivement critiqué jeudi la politique du président américain Donald Trump, qu’il a qualifié « d’homme de déstabilisation », l’accusant d’avoir plongé le monde dans le « chaos » à travers le déclenchement de la guerre contre l’Iran.

Le chef du gouvernement s’exprimait à Dakar lors d’une conférence consacrée à la souveraineté, organisée en présence du géopolitologue Pascal Boniface. A cette occasion, il a dénoncé une intervention militaire qu’il juge injustifiée et aux conséquences globales.

« Monsieur Trump n’est pas un homme de paix, c’est un homme de déstabilisation », a-t-il déclaré, estimant que cette guerre a entraîné la planète « dans un chaos que rien ne justifie ». Il a également averti que les États-Unis eux-mêmes n’échapperaient pas aux retombées négatives du conflit.

Poursuivant ses critiques, Ousmane Sonko a fustigé certaines pratiques qu’il considère contraires aux principes démocratiques, notamment l’éviction de dirigeants étrangers, qu’il juge incompatible avec l’État de droit. « Ce n’est pas à eux de décider pour les autres peuples », a-t-il martelé devant un public réuni au musée des Civilisations noires.

Le Premier ministre a par ailleurs déploré ce qu’il considère comme une réaction insuffisante des puissances occidentales face aux violations du droit international.

Cette sortie marque une nouvelle prise de position ferme du leader sénégalais, qui s’inscrit dans une ligne souverainiste assumée et une rupture avec une diplomatie jusque-là marquée par la retenue.

Arrivé au pouvoir aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye après plusieurs années d’opposition au régime de Macky Sall, Ousmane Sonko appelle régulièrement les pays africains à s’affranchir des ingérences extérieures et à renforcer leur autonomie politique et économique.