Afrique de l’Ouest : La BIDC mobilise plus de 320 millions de dollars pour financer des projets structurants

La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a récemment approuvé un financement global d’environ 320,2 millions de dollars destiné à soutenir une série de projets stratégiques en Nigéria, au Ghana, au Sénégal, en Gambie et en Côte d’Ivoire.

Validés lors de la 95e session du Conseil d’administration de l’institution basée à Lomé, ces investissements traduisent, selon un communiqué officiel, « l’engagement constant de la Banque en faveur d’un développement durable, inclusif et résilient » dans la région.

Au Nigéria, plusieurs projets d’envergure bénéficieront de ces financements. À Lagos, 50 millions de dollars seront consacrés à la construction d’infrastructures de gestion des déchets dans le cadre d’un partenariat public-privé. L’objectif est notamment d’améliorer les capacités de traitement, d’atteindre un taux de recyclage de 45 %, de générer plus de 5.000 emplois et de produire 60.000 tonnes de compost organique par an, tout en réduisant les risques sanitaires.

Dans l’État de Bauchi, un montant de 91,63 millions de dollars sera alloué au développement des infrastructures de transport. Ce programme vise à moderniser le réseau routier, à réduire les coûts logistiques, à faciliter l’accès aux services essentiels et à soutenir l’ouverture des zones agricoles, en intégrant des techniques adaptées aux enjeux climatiques.

Par ailleurs, 100 millions de dollars financeront la construction de l’autoroute côtière Lagos–Calabar, un axe stratégique traversant neuf États et appelé à renforcer la connectivité, fluidifier le trafic et stimuler les échanges commerciaux à l’échelle nationale et régionale.

Au Ghana, un financement de 5 millions de dollars sera dédié à la mise en place d’une usine de production de papier-tissu, avec une capacité de 65 tonnes par jour. Ce projet vise à réduire la dépendance aux importations et à soutenir l’industrialisation locale.

Au Sénégal, la Banque accordera une ligne de crédit de 20 milliards de FCFA à la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE). Ce financement permettra de renforcer l’appui aux petites et moyennes entreprises, de soutenir les chaînes de valeur agricoles, d’améliorer l’accès au logement et de promouvoir l’emploi durable, notamment pour les jeunes et les femmes.

En Gambie, un investissement de 10,04 millions de dollars est prévu pour développer les capacités de production avicole et laitière d’une entreprise locale, avec pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance aux importations de produits animaux.

Enfin, en Côte d’Ivoire, une ligne de crédit de 10 milliards de FCFA sera mise à disposition d’une banque locale afin de soutenir les PME, d’encourager les investissements productifs et de favoriser la création d’emplois dans une perspective de croissance inclusive.

Le président de la BIDC, George Agyekum Donkor, a souligné que ces engagements traduisent « l’ambition de la Banque d’accompagner les États membres dans la structuration de projets à forte valeur ajoutée, alignés sur les Objectifs de développement durable ».