Nigeria : Une nouvelle vague de violences fait des dizaines de morts et des enlèvements massifs

Au moins une dizaine de personnes ont été tuées et une quarantaine d’autres enlevées jeudi dans le nord du Nigeria, selon des sources locales contactées par l’AFP vendredi. Cette attaque s’inscrit dans une recrudescence des violences qui a déjà fait plus d’une centaine de morts en moins d’une semaine dans la région.

Les faits se sont produits dans plusieurs villages des zones d’administration locale d’Isa et de Sabon Birni, situées dans l’État de Sokoto. Au moins 12 personnes ont été tuées et 43 autres kidnappées, a indiqué Ahmad Yahaya, responsable communautaire du village de Dan Adua, précisant que l’assaut a été mené par un groupe armé important.

Le député local Mohammed Saidu Bargaja a confirmé le bilan, évoquant une situation sécuritaire « particulièrement dramatique » entre mercredi et jeudi, avec des attaques coordonnées dans plusieurs localités.

Depuis plusieurs mois, le nord du Nigeria est le théâtre d’une intensification des violences perpétrées à la fois par des groupes jihadistes et des bandes criminelles, communément appelées bandits. Ces groupes multiplient les raids contre les villages et les axes isolés, procédant régulièrement à des enlèvements de masse suivis de demandes de rançon, ce qui entraîne des déplacements massifs de populations.

Les zones d’Isa et de Sabon Birni sont notamment sous l’influence du chef de guerre Bello Turji, connu pour imposer des taxes aux communautés locales et mener des représailles sanglantes contre celles qui refusent de s’y soumettre.

Par ailleurs, cette nouvelle attaque intervient au lendemain d’un assaut mené par des jihadistes contre une base militaire dans le nord-est du pays, au cours duquel plusieurs soldats ainsi qu’un général de brigade ont été tués.

Avant ces derniers événements, au moins 90 personnes avaient déjà été tuées depuis dimanche dans des villages isolés du nord-ouest, notamment dans les États de Kebbi et Niger, selon un décompte établi à partir de sources locales et humanitaires.