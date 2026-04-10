Niger : Un violent incendie ravage le village d’Aneye

Un incendie d’une rare intensité s’est déclaré jeudi 9 avril 2026 dans le village d’Aneye, situé à 37 kilomètres au nord de Dirkou, dans le département de Bilma. Le sinistre a provoqué d’importants dégâts matériels, sans toutefois faire de victimes humaines, selon les autorités locales.

Le feu s’est déclenché aux environs de 8h47 dans cette localité de la commune rurale de Dirkou, avant de se propager rapidement sur près de 800 mètres. Sur son passage, les flammes ont détruit plusieurs habitations, des palmeraies, des jardins maraîchers ainsi que des magasins de stockage de dattes. Des têtes de bétail ont également été entièrement calcinées, aggravant le bilan pour les populations locales.

Alertées, les autorités ont dépêché en urgence une mission conduite par le Secrétaire général de la mairie. Cette équipe d’intervention comprenait des éléments de la Protection civile, des forces de la Zone de Défense n°8, ainsi qu’un infirmier et une ambulance afin de prendre en charge d’éventuels blessés.

Le bilan matériel est jugé particulièrement lourd, avec de nombreuses habitations réduites en cendres et d’importantes pertes agricoles.

Sur le terrain, l’administrateur délégué, le lieutenant Saidou Namata, accompagné du chef de canton Agimi Maman Laouel et d’une délégation, s’est rendu sur les lieux pour évaluer les dégâts en vue de futures actions d’assistance. La visite visait également à apporter un soutien moral aux sinistrés et à réaffirmer la présence des autorités étatiques et traditionnelles aux côtés des habitants d’Aneye, durement éprouvés par ce drame.