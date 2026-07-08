Algérie : L’armée annonce avoir neutralisé 23 terroristes au premier semestre 2026

L’Armée nationale populaire (ANP) a annoncé avoir neutralisé 23 terroristes au cours du premier semestre 2026, selon un bilan publié par le ministère de la Défense. Deux militaires ont été tués et trois autres blessés au cours des opérations.

Selon le communiqué, les forces armées ont également arrêté 147 personnes présentées comme des soutiens aux groupes armés et saisi 49 armes à feu de différents types, ainsi que d’importantes quantités de munitions.

Dans la lutte contre le crime organisé, l’ANP affirme avoir interpellé 1 092 trafiquants de drogue et mis en échec des tentatives d’introduction de 156,5 quintaux de kif traité à travers la frontière avec le Maroc. Les opérations ont aussi permis la saisie de 730,46 kg de cocaïne et de 25,6 millions de comprimés psychotropes.

Le bilan fait également état de l’arrestation de 8 111 personnes impliquées dans des activités de contrebande et d’exploitation illicite des ressources. Les forces de sécurité disent avoir récupéré 159 armes à feu et saisi 856 véhicules, 3 442 marteaux-piqueurs, 6 436 groupes électrogènes, 55 détecteurs de métaux, près de 945 400 litres de carburant, 726 quintaux de tabac et 1 160 tonnes de denrées alimentaires destinées, selon le communiqué, à la contrebande et à la spéculation illicite.

Par ailleurs, l’armée indique avoir intercepté 9 056 migrants en situation irrégulière de différentes nationalités lors d’opérations menées à travers le territoire national.

L’ANP affirme que ces résultats s’inscrivent dans le cadre de ses opérations de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, destinées à assurer la sécurité et la protection du territoire national.