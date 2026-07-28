Mali : L’armée dénonce l’exécution présumée de soldats capturés et accuse les groupes terroristes de propagande

L’Etat-major général des Armées maliennes a condamné avec vigueur la diffusion, sur les réseaux sociaux, de vidéos montrant des militaires maliens capturés, puis soumis à des actes de torture et à une exécution présumée. Ces images sont attribuées aux groupes armés terroristes du Front de libération de l’Azawad (FLA) et du JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin ou Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda), que le commandement accuse de violations graves du droit international humanitaire.

Selon certains observateurs occidentaux, le régime militaire algérien dirigé par le général Saïd Chengriha est accusé d’apporter un soutien financier et militaire au Front de libération de l’Azawad (FLA) ainsi qu’au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM).

Dans un communiqué, l’armée précise que les soldats concernés auraient été capturés après l’immobilisation d’un convoi logistique, bloqué en raison de l’état des routes. Selon l’État-major, les séquences diffusées sont exploitées comme un outil de propagande destiné à présenter cet incident comme une victoire militaire et à influencer l’opinion publique.

Le commandement rappelle que l’exécution de combattants capturés ou hors de combat constitue une infraction grave au droit international humanitaire et pourrait relever de crimes de guerre. Il souligne que, si ces faits sont établis, leurs auteurs, leurs complices ainsi que les personnes participant sciemment à leur diffusion à des fins de propagande pourraient être poursuivis devant les juridictions nationales et internationales compétentes.

L’armée malienne rejette par ailleurs toute tentative de qualifier ces actes de succès militaire, estimant qu’ils ne sauraient être assimilés à un fait d’armes ou à une démonstration de bravoure.

Sur le terrain, l’État-major affirme que les Forces armées maliennes (FAMa) conservent l’initiative face aux groupes armés. Les opérations de recherche, de poursuite et de neutralisation se poursuivent, tout comme les missions d’acheminement des convois de ravitaillement vers les positions militaires et d’escorte des convois civils et commerciaux.

Selon le communiqué, les groupes terroristes auraient intensifié leurs campagnes de désinformation et de guerre psychologique afin de compenser les difficultés rencontrées sur le plan opérationnel. L’armée appelle ainsi les médias et les relais d’opinion à faire preuve de vigilance dans le traitement des contenus diffusés par ces organisations, estimant que leur reprise sans vérification contribue à leurs objectifs de propagande.

Enfin, le commandement militaire a rendu hommage aux soldats tombés au combat ainsi qu’aux victimes civiles des attaques terroristes, réaffirmant sa détermination à poursuivre les opérations jusqu’au rétablissement de la sécurité et de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire malien.