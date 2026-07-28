Mali : Bassirou Diomaye Faye en visite à Bamako pour renforcer le dialogue entre la CEDEAO et l’AES

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé mardi à Bamako pour une visite d’amitié et de travail de 24 heures, à l’invitation du président de la transition malienne, le général Assimi Goïta. Ce déplacement marque sa première mission à l’étranger depuis sa prise de fonction en tant que président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Selon la présidence sénégalaise, cette visite s’inscrit dans la continuité des relations historiques de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui unissent le Sénégal et le Mali.

D’après l’Agence malienne de presse (AMAP), les entretiens entre les deux chefs d’Etat porteront sur plusieurs dossiers d’intérêt commun, notamment la sécurité dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme, les défis humanitaires ainsi que le renforcement de la coopération économique et des relations entre les peuples de la sous-région.

Les discussions devraient également accorder une place importante aux relations entre la CEDEAO et l’Alliance des Etats du Sahel, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce dossier figure parmi les principaux enjeux de cette rencontre, alors que les rapports entre les deux organisations régionales demeurent marqués par des divergences depuis le retrait des trois pays sahéliens de la CEDEAO.

Cette visite est ainsi perçue comme une opportunité de consolider le dialogue entre Dakar et Bamako et d’explorer les voies d’une coopération renforcée sur les questions politiques, sécuritaires et économiques qui concernent l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.