Afrique : Le commerce avec la Chine atteint un sommet historique 

Les échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains ont atteint un niveau sans précédent au premier semestre 2026, avec un volume de 1.410 milliards de yuans (196,6 milliards de dollars), selon le ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin attribue cette performance à sa politique d’exemption totale des droits de douane accordée aux États africains entretenant des relations diplomatiques avec la Chine.

Lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère, Lin Jian, a indiqué qu’il s’agissait du meilleur résultat jamais enregistré sur les six premiers mois d’une année. Il s’est montré confiant quant à la poursuite de cette dynamique, estimant que les échanges sino-africains devraient continuer de progresser d’ici la fin de l’année.

Les autorités chinoises soulignent que les biens d’équipement et les produits intermédiaires représentent près des trois quarts des exportations vers l’Afrique. Selon Pékin, ces produits contribuent au développement des capacités industrielles du continent ainsi qu’à la modernisation de son secteur agricole, plutôt qu’à la seule consommation des ménages.

Répondant aux critiques sur un éventuel déséquilibre commercial, Lin Jian a rejeté ces accusations, les qualifiant de tentatives visant à compromettre les relations économiques entre la Chine et les pays africains.

Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les conflits régionaux et la progression du protectionnisme, Pékin a réaffirmé son engagement en faveur d’une ouverture économique accrue. Les autorités chinoises prévoient notamment de faciliter davantage les échanges commerciaux, d’élargir l’accès du marché chinois aux produits africains et d’approfondir leur coopération économique avec le continent.

La Chine estime que la suppression des barrières tarifaires constitue un levier essentiel pour renforcer le commerce bilatéral, soutenir l’industrialisation et le développement agricole de l’Afrique, tout en consolidant ce qu’elle présente comme un partenariat stratégique fondé sur une « communauté de destin partagé » entre la Chine et l’Afrique.