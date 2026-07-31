Ouagadougou : La Chine réaffirme son engagement aux côtés du Burkina Faso pour la paix et la stabilité

A l’occasion du 99e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire de libération (APL), célébré chaque 1er août, l’ambassade de Chine au Burkina Faso a organisé, mardi 28 juillet 2026 à Ouagadougou, une réception officielle au cours de laquelle Pékin a réaffirmé son engagement à renforcer sa coopération avec le Burkina Faso en faveur de la paix et de la stabilité régionale et internationale.

Prenant la parole, l’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, et l’attaché de défense, le colonel Ma Tengfei, ont assuré que leur pays demeurait disposé à travailler étroitement avec les autorités burkinabè pour relever les défis sécuritaires communs et promouvoir un environnement de paix durable.

La cérémonie a rassemblé plus de 150 invités, dont le ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, l’inspecteur général des Forces armées nationales, le général de brigade Mady Savadogo, des attachés militaires accrédités au Burkina Faso ainsi que plusieurs personnalités civiles et diplomatiques.

Les responsables chinois ont rappelé que l’année 2026 coïncide également avec le 105e anniversaire de la création du Parti communiste chinois. Ils ont souligné que l’armée chinoise poursuit sa modernisation sous l’impulsion de la pensée du président Xi Jinping en matière de renforcement des capacités militaires, tout en restant fidèle à la voie du développement pacifique.

Ils ont également mis en avant l’engagement de la Chine en faveur de ses initiatives mondiales et de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, réaffirmant la volonté de Pékin de consolider son partenariat stratégique avec le Burkina Faso.

De son côté, le général de division Célestin Simporé a salué les progrès réalisés par l’Armée populaire de libération et exprimé la gratitude du Burkina Faso pour le soutien apporté par la Chine dans la défense de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Il a enfin formulé le vœu de voir l’armée chinoise atteindre avec succès les objectifs fixés à l’horizon du centenaire de sa création.