Addis-Abeba : Le Gabon et la Guinée équatoriale scellent la fin de leur différend territorial 

Le Gabon et la Guinée équatoriale ont officiellement tourné la page de leur long contentieux territorial en signant, mardi au siège de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, un accord entérinant la décision de la Cour internationale de justice (CIJ). Cette signature intervient un an après le verdict de la juridiction onusienne, qui avait reconnu la souveraineté de Malabo sur les îlots disputés.

Le document a été paraphé par le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Simeón Oyono Esono Angue, le président du Conseil constitutionnel gabonais, Dieudonné Aba’a Owono, ainsi que par le président de la Commission de l’UA, Mahamoud Ali Youssouf.

À cette occasion, les deux États se sont engagés à respecter la décision de la CIJ. Le chef de la diplomatie équato-guinéenne a salué un règlement « définitif » du différend, appelant les deux pays à renforcer désormais leur coopération. Son homologue gabonais a, pour sa part, évoqué l’ouverture d’une « nouvelle ère » dans les relations bilatérales. Le président de la Commission de l’UA s’est également félicité de la résolution d’un conflit frontalier qui perdurait depuis plusieurs décennies.

Le litige opposait Libreville et Malabo depuis le début des années 1970 au sujet de l’île Mbanié, d’une superficie d’une trentaine d’hectares, ainsi que des îlots Cocotiers et Conga. Bien que presque inhabités, ces territoires revêtent un intérêt stratégique en raison de leur localisation dans une zone maritime présumée riche en hydrocarbures.

En mai 2025, la CIJ avait conclu que les titres de souveraineté issus du traité franco-espagnol de 1900 attribuaient ces territoires à l’Espagne, laquelle les a ensuite transmis à la Guinée équatoriale lors de son indépendance en 1968. Le Gabon fondait pour sa part ses revendications sur la convention de Bata, signée en 1974, qu’il considérait comme le fondement juridique de sa souveraineté.

Les trois îlots sont situés à une dizaine de kilomètres des côtes équato-guinéennes et à environ vingt kilomètres du littoral gabonais, au cœur d’une zone maritime aux importantes perspectives pétrolières et gazières.