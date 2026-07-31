Niger : 60,6 milliards de FCFA pour l’irrigation et le renforcement du secteur électrique

Le Niger bénéficie d’un appui financier de 60,6 milliards de FCFA de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) pour financer deux projets majeurs dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie. Les conventions de financement ont été signées mardi à Niamey, en marge d’une séance de travail entre une délégation de l’institution régionale, conduite par son président Serge Ekué, et des membres du gouvernement nigérien.

Le premier accord, d’un montant de 30 milliards de FCFA, a été conclu avec l’Office national des aménagements hydro-agricoles. Il vise l’acquisition d’équipements d’irrigation destinés à accélérer la mise en œuvre du Programme Grande Irrigation et à renforcer la sécurité alimentaire.

Selon le ministre nigérien des Finances, Mamane Laouali Abdou Rafa, ce financement permettra d’étendre les superficies irriguées, d’améliorer durablement les rendements agricoles et de réduire la forte dépendance de l’agriculture nationale aux aléas climatiques.

La seconde convention, d’une valeur de 30,6 milliards de FCFA, a été signée avec la Société nigérienne d’électricité (NIGELEC). Elle porte sur le financement d’un projet de production d’électricité d’une capacité de 23 mégawatts, destiné à accroître l’offre énergétique du pays et à accompagner son développement industriel.

Pour les autorités nigériennes, ce projet contribuera à renforcer les capacités nationales de production d’électricité, tout en améliorant l’accès à une énergie plus fiable, un levier essentiel pour soutenir la croissance économique et les activités productives.

A travers ces deux financements, la BOAD réaffirme son engagement à accompagner le Niger dans la modernisation de ses infrastructures agricoles et énergétiques, deux secteurs considérés comme stratégiques pour le développement économique et social du pays.