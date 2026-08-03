Centrafrique : Un Suisse et un militaire tués dans une attaque près de Bangui

Un ressortissant suisse et un sous-officier de l’armée centrafricaine ont perdu la vie lors d’une attaque armée survenue le 30 juillet près de Damara, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bangui, a indiqué lundi une source militaire.

Selon un haut responsable de l’armée centrafricaine ayant requis l’anonymat, le citoyen suisse se trouvait dans la région dans le cadre d’une mission de prospection minière. Il était accompagné d’un militaire centrafricain chargé d’assurer sa sécurité lorsque leur convoi a été pris pour cible à environ 18 kilomètres de la ville de Damara.

D’après cette même source, les assaillants seraient des hommes armés dont l’identité n’a pas encore été établie. Les deux victimes sont décédées lors de l’attaque.

Les dépouilles ont été transférées à Bangui, où les autorités judiciaires prévoient l’ouverture d’une enquête afin d’élucider les circonstances de l’attaque et d’identifier les auteurs.

Si la situation sécuritaire en République centrafricaine s’est globalement améliorée depuis la guerre civile qui a marqué les années 2010, le pays demeure confronté à des défis persistants. Ces derniers mois, plusieurs régions ont enregistré une recrudescence des violences, illustrant la fragilité des progrès réalisés en matière de sécurité dans cet État enclavé, frontalier notamment du Soudan et de la République démocratique du Congo.