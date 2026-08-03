Libye : Le nouveau Haut Conseil d’Etat met le cap sur les élections et la stabilité

La nouvelle direction du Haut Conseil d’Etat de Libye a tenu sa première réunion officielle à Tripoli, affichant sa volonté de renforcer la concertation politique et d’accélérer les efforts en vue de l’organisation d’élections nationales.

Présidée le 30 juillet 2026 par le président de l’institution, le Dr Mohamed Takala, la rencontre s’est déroulée en présence du premier vice-président Naji Mukhtar, du deuxième vice-président Omar Boushah et du rapporteur Belkacem Dabrez.

Les échanges ont porté sur l’organisation du cabinet de la présidence, les priorités de la nouvelle équipe dirigeante ainsi que plusieurs dossiers à caractère politique et administratif. Les participants ont également insisté sur la nécessité d’améliorer la coordination entre la direction du Conseil et ses différentes commissions afin de renforcer l’efficacité de l’institution.

Au cours des discussions, les responsables ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le dialogue avec les différents acteurs politiques libyens. Ils ont souligné que l’unification des efforts et la recherche d’un consensus national demeurent des conditions essentielles pour créer un climat favorable à la tenue d’élections et consolider la stabilité politique du pays.

Cette première réunion intervient dans un contexte particulièrement difficile pour la Libye. En pleine période estivale, le pays fait face à une grave crise énergétique. D’après les médias locaux, plusieurs quartiers subissent des coupures d’électricité pouvant atteindre jusqu’à 14 heures par jour, de façon continue ou intermittente, aggravant les difficultés quotidiennes de la population.