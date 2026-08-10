Côte d’Ivoire : Un financement américain de 300 millions de dollars pour renforcer le réseau électrique

La Côte d’Ivoire a approuvé un financement américain d’environ 300 millions de dollars, destiné à moderniser ses infrastructures électriques et à renforcer son rôle de plaque tournante énergétique en Afrique de l’Ouest.

Cette enveloppe découle d’un accord signé le 16 septembre 2025 entre Abidjan et les États-Unis, à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC). Elle doit financer le Programme Compact Régional pour l’Énergie, articulé autour de deux axes : le soutien à la deuxième phase du West African Power Pool (WAPP), marché régional de l’électricité de la CEDEAO, et la modernisation du réseau ivoirien.

Les investissements porteront notamment sur les équipements, les infrastructures et les outils nécessaires pour améliorer les performances du réseau et faciliter les échanges transfrontaliers d’électricité. L’objectif est également d’accroître les capacités d’exportation de la Côte d’Ivoire, qui fournit déjà de l’électricité au Ghana, au Burkina Faso, au Mali, au Liberia, à la Sierra Leone et à la Guinée.

Cet appui américain intervient après des investissements importants consentis par Abidjan dans le secteur. En 2024, l’État ivoirien avait consacré environ 444,5 millions de dollars au développement des infrastructures électriques, faisant progresser le taux de couverture nationale de 88 % à 94,3 % et le taux d’accès à l’électricité de 97,2 % à 98,8 %, selon les données officielles.

Parallèlement, la Côte d’Ivoire renforce ses investissements dans le capital humain. Le gouvernement et l’UNICEF ont récemment adopté un plan d’action de près de 18,3 millions d’euros pour 2026-2027, axé notamment sur la nutrition maternelle, celle des adolescents et des jeunes, ainsi que sur la nutrition communautaire et l’innovation numérique.

Dans le domaine de la jeunesse, Abidjan prévoit également de déployer le Programme Jeunesse du Gouvernement 2026-2030, doté d’un budget de 4,38 milliards d’euros et ciblant quelque 5,3 millions de jeunes. Le dispositif prévoit notamment la construction ou la réhabilitation de 644 infrastructures dédiées à la formation et à la jeunesse.

A travers ces différents programmes, les autorités ivoiriennes cherchent à accélérer la transformation économique du pays, en misant simultanément sur les infrastructures, l’énergie, le capital humain, l’emploi et l’entrepreneuriat.