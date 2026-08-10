Ethiopie : Le secteur minier génère 5,7 milliards de dollars 

Le secteur minier a rapporté plus de 5,7 milliards de dollars de recettes en devises à l’Ethiopie au cours de l’exercice fiscal 2025/2026, confirmant son poids croissant dans l’économie du pays, a annoncé le ministre des Mines, Habtamu Tegegne.

Présentant le bilan de l’exercice écoulé et les objectifs pour 2026/2027, le ministre a indiqué que l’industrie minière figure désormais parmi les cinq principaux moteurs de l’économie éthiopienne. Le secteur connaît une progression soutenue, portée notamment par l’exploitation aurifère.

L’or reste en effet la principale source de revenus à l’exportation. Les entreprises minières et les exploitants artisanaux ont produit 44 tonnes d’or, générant à eux seuls environ 5,65 milliards de dollars sur la période.

Le développement du secteur s’est également traduit par la création de plus de 271.000 emplois permanents, selon les données communiquées par le ministère. Les autorités font par ailleurs état d’avancées dans l’augmentation des investissements, l’attribution des permis d’exploitation et le développement de la production locale de minerais destinés à limiter le recours aux importations.

Habtamu Tegegne a notamment attribué cette dynamique à la décentralisation de certaines procédures administratives. Le transfert aux États régionaux de la compétence d’octroyer les licences pour les exploitations minières à petite échelle aurait ainsi contribué à accélérer l’essor des activités dans ce segment.

Fort de ces résultats, le gouvernement éthiopien vise désormais plus haut. Le ministère des Mines table sur 6,7 milliards de dollars de recettes pour l’exercice 2026/2027, soit une progression significative par rapport aux performances enregistrées cette année.

Cette ambition s’inscrit dans la stratégie engagée ces dernières années par Addis-Abeba pour mieux exploiter son potentiel minier, améliorer la gouvernance du secteur et accroître la contribution des ressources naturelles au développement économique national.