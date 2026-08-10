Soudan : Les exportations officielles d’or en six mois égalent celles de toute l’année 2025

Le Soudan a enregistré au cours des six premiers mois de 2026 un volume d’exportations officielles d’or équivalent à celui déclaré sur l’ensemble de l’année 2025, a annoncé dimanche 9 août le ministre des Mines, Nour al-Dayem Taha.

Cette progression serait liée au renforcement des dispositifs de contrôle et aux mesures prises par les autorités pour faire transiter une plus grande part de la production aurifère par les circuits bancaires officiels, selon le ministre.

Nour al-Dayem Taha s’exprimait après une rencontre avec le Premier ministre Kamel Idris, qui a soutenu les initiatives visant à mieux réglementer l’exploitation minière artisanale, renforcer la surveillance du marché des minerais et sécuriser les activités liées à la production d’or.

Les autorités ont par ailleurs durci leur lutte contre la contrebande. Le Conseil de sécurité et de défense a annoncé la semaine dernière la création de juridictions spécialisées dans le traitement des affaires de trafic d’or. Les forces militaires et paramilitaires ont également été interdites d’exercer des activités dans les zones minières.

Le phénomène de la contrebande constitue depuis longtemps un important manque à gagner pour l’État soudanais. En 2025, le pays aurait produit 70 tonnes d’or, mais seulement 14 tonnes ont été officiellement exportées, selon les chiffres de la Banque centrale du Soudan.

Dans un contexte de guerre et de profondes difficultés économiques, l’or demeure la principale source de devises du pays. Les recettes issues de son exportation représentent ainsi un levier essentiel pour financer les importations de produits et biens indispensables au fonctionnement de l’économie soudanaise.