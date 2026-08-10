Libye : Al-Menfi et Dbeibah appellent à réunifier l’armée

Les dirigeants libyens ont renouvelé dimanche leur appel à l’unification des forces armées, présentée comme une étape indispensable pour rétablir durablement la sécurité et la stabilité du pays.

A l’occasion du 86e anniversaire de la création du noyau de l’armée libyenne, célébré le 9 août, le président du Conseil présidentiel, Mohamed al-Menfi, a réaffirmé la volonté des autorités de poursuivre les efforts de réunification de l’institution militaire, malgré les obstacles persistants.

Il a défendu le principe d’une armée placée sous une « direction civile unifiée », dont la mission serait de préserver la sécurité, la stabilité et la souveraineté nationales, loin des rivalités politiques.

Le Premier ministre Abdul-Hamed Dbeibah a, lui aussi, insisté sur la nécessité de disposer d’une force armée nationale unique. Selon lui, cette unité constitue un pilier fondamental de l’Etat et une garantie de sa stabilité.

« Il ne peut y avoir d’Etat pleinement constitué en présence de plusieurs forces armées ou d’armes opérant en dehors des institutions de l’État », a-t-il déclaré, appelant à soumettre l’ensemble des arsenaux et groupes armés à l’autorité de l’État et au cadre légal.

Plus d’une décennie après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye demeure divisée entre plusieurs centres de pouvoir. Le Gouvernement d’unité nationale, installé à Tripoli, fait face à une administration rivale dans l’est du pays, soutenue par l’Armée nationale libyenne.

Dans ce contexte, la réunification des forces armées apparaît comme l’un des dossiers les plus sensibles du processus politique libyen. Elle conditionne en grande partie la capacité des institutions à restaurer leur autorité sur l’ensemble du territoire et à mettre fin à la fragmentation sécuritaire.