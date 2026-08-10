Juba : Le Canada suspend les activités de son ambassade au Soudan du Sud

Le Canada a décidé de suspendre temporairement les activités de son ambassade à Juba, au Soudan du Sud. Depuis le 13 août 2026, les services consulaires canadiens destinés au Soudan du Sud sont gérés depuis l’ambassade du Canada à Addis-Abeba, en Éthiopie. Cette décision fait suite à une évaluation régulière de la présence diplomatique canadienne à l’étranger, prenant notamment en compte les priorités de politique étrangère, les coûts de fonctionnement et les conditions de sécurité.

Les relations diplomatiques avec Juba seront désormais suivies depuis Addis-Abeba. Cette réorganisation intervient au terme de la mission de Joanne Minns, ambassadrice sortante du Canada au Soudan du Sud. Elle avait rencontré le président Salva Kiir le 23 juillet dernier pour lui faire ses adieux avant de quitter ses fonctions.

Nommée le 30 juin au poste d’ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo, Joanne Minns devrait rejoindre son nouveau poste dans les prochaines semaines.

La décision concernant Juba intervient dans un contexte régional marqué par une présence diplomatique canadienne réduite. Le Canada a également suspendu les activités de son ambassade au Soudan voisin.

Cette suspension ne remet toutefois pas en cause les liens d’aide entre Ottawa et Juba. Le Soudan du Sud demeure l’un des principaux bénéficiaires de l’assistance internationale canadienne. Sur l’exercice 2024-2025, le pays occupait le 10e rang, avec 91 millions de dollars canadiens d’aide bilatérale et 23 millions de dollars d’aide multilatérale.

Le transfert de la gestion diplomatique vers Addis-Abeba permet ainsi au Canada de maintenir ses relations avec les autorités sud-soudanaises tout en adaptant son dispositif à ses priorités et aux contraintes sécuritaires régionales.