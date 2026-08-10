Guinée-Bissau : Le Sénégal chargé de faciliter le retour à l’ordre constitutionnel

Le Sénégal a officiellement engagé sa mission de facilitation de la transition politique en Guinée-Bissau, après avoir été mandaté par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour accompagner le pays vers un retour à l’ordre constitutionnel.

En visite à Bissau, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a annoncé jeudi le début de cette mission après un entretien avec le président de transition, Horta Inta-A. Dakar a officiellement notifié les autorités bissau-guinéennes de son nouveau mandat et prévoit également des échanges avec le Premier ministre de transition, Ilidio Vieira Te, notamment autour du processus électoral.

La visite du chef de la diplomatie sénégalaise visait également à transmettre aux autorités locales les conclusions de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, organisée le 19 juillet à Lungi, en Sierra Leone.

Dans le cadre de ce mandat, le Sénégal devra faciliter le dialogue entre les différentes parties prenantes afin de favoriser une sortie de crise pacifique et un retour inclusif à l’ordre constitutionnel. La CEDEAO a par ailleurs demandé aux autorités de garantir la transparence du référendum constitutionnel prévu le 30 août et des élections générales annoncées pour le 6 décembre.

La Guinée-Bissau reste sous administration de transition militaire depuis le coup d’État de novembre 2025, qui avait interrompu les élections présidentielle et législatives avant l’annonce des résultats.

Dakar devra ainsi jouer un rôle de médiateur dans un contexte politique fragile, avec pour objectif de rapprocher les différentes parties et de contribuer à la restauration d’institutions constitutionnelles durables.