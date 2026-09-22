Mauritanie : Le rapport 2026 de la BAD met en avant les perspectives économiques

Le ministère mauritanien des Affaires économiques et du Développement a tenu récemment une réunion consacrée à l’examen du rapport pays 2026 de la Banque africaine de développement (BAD) sur la Mauritanie.

A cette occasion, l’expert économique de la BAD chargé du suivi de la Mauritanie, Hamasiri Dicko, a présenté les principales conclusions de l’étude ainsi que ses analyses sur l’évolution de l’économie nationale.

Selon un communiqué du ministère, le rapport fait état de perspectives favorables, soutenues notamment par la progression des activités dans les secteurs non extractifs. L’agriculture, la pêche, le commerce et le bâtiment figurent parmi les principaux moteurs de cette dynamique, auxquels s’ajoute le démarrage de la production de gaz naturel.

L’étude souligne également une évolution jugée positive des finances publiques. Elle relève notamment la poursuite des efforts visant à contenir le niveau de la dette publique et à maîtriser l’inflation, malgré les incertitudes et les fluctuations persistantes de l’économie mondiale.

Le rapport s’intéresse par ailleurs aux réformes engagées dans le secteur financier. Il met en avant les avancées enregistrées dans la modernisation du système financier, le renforcement de la supervision bancaire et la mise en place de mécanismes destinés à accroître le financement du développement.

Ces différents éléments devraient contribuer, selon les conclusions présentées lors de la rencontre, à soutenir la résilience de l’économie mauritanienne et à consolider ses perspectives de croissance.