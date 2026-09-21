Pour le cercle proche du général Saïd Chengriha, la nomination du président Abdelmadjid Tebboune était une erreur, avec les tactiques de son ex –directeur de cabinet Boualem Boualem, qui est était devenu l’homme des dossiers sur l’ensemble des dirigeants, contrôlant tous les services de renseignement civile et militaire, pour un changement à la tête de l’armée avec le général Mohamed Kaidi.

Pour la présidence, Abdelmadjid Tebboune dispose de ses propres prérogatives et de son propre agenda dangereux sur l’institution de l’armée. Tebboune cherche à renforcer la stature internationale de l’Algérie, à développer ses relations économiques et diplomatiques, à consolider l’autorité de l’Etat civil sur les militaires, après la période de crise ouverte en 2019.

Dans une Algérie confrontée à des bouleversements au Sahel, au moyen orient, en Afrique du nord, aux nouvelles rivalités internationales et à la recomposition des équilibres géopolitiques, le chef d’état-major de l’ANP, le général Saïd Chengriha, reste la figure centrale de la stratégie nationale et de l’intégrité du pays contre les différentes déclarations et les décisions de Tebboune, avec les remaniements dans les différentes structures sécuritaires, civiles et militaires, selon les analystes politiques et militaires américains.

Selon des proches du général Saïd Chengriha, le président Abdelmadjid Tebboune demeure le chef de l’Etat, détenteur des prérogatives constitutionnelles en matière de politique intérieure, étrangère et de défense. Mais derrière cette architecture officielle subsiste une autre réalité historique que nul observateur de l’Algérie ne peut ignorer : l’Armée nationale populaire demeure l’un des principaux centres de gravité du pouvoir algérien et surtout avec l’actuel général Chengriha, un véritable stratège dans la recomposition internationale.

L’ANP n’est pas une institution militaire ordinaire. Son histoire est intimement liée à celle de l’Etat algérien. Depuis l’indépendance, elle constitue un acteur majeur de la sécurité nationale et conserve une profondeur institutionnelle que peu d’autres structures possèdent dans le monde.