Rwanda : Plus de 3.700 réfugiés sont rentrés depuis le début de l’année

Au moins 3.752 réfugiés rwandais ont regagné volontairement leur pays depuis la République démocratique du Congo (RDC) depuis janvier 2026, selon les données du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

La dernière opération de rapatriement a concerné 366 personnes, dont 304 en provenance de Goma, 32 de Bukavu et 30 de Kamanyola. Kinshasa, Kigali et le HCR ambitionnent de faciliter le retour de 10.000 réfugiés rwandais d’ici la fin de l’année.

Malgré ces retours, environ 194.500 réfugiés et demandeurs d’asile rwandais sont toujours enregistrés en RDC, dont près de 99% résident dans l’est du pays.

Ces rapatriements de civils sont distincts du transfert effectué le 8 septembre de 51 anciens combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et de 69 membres de leurs familles. Avec l’appui de la MONUSCO, le groupe a été conduit au centre de démobilisation de Mutobo, au Rwanda.

Le HCR affirme que les retours de réfugiés se déroulent sur une base volontaire et dans des conditions sûres et dignes. Des organisations ont toutefois demandé une vérification indépendante des circonstances dans lesquelles certaines personnes présentes dans les zones contrôlées par l’AFC/M23 ont été identifiées puis rapatriées.

En parallèle, les autorités préparent la mise en œuvre d’un protocole visant à désarmer les combattants des FDLR. Le dispositif prévoit notamment l’installation de sites de transit et de cantonnement, l’identification des combattants et de leurs familles, puis leur rapatriement vers le Rwanda ou leur réinstallation dans des pays tiers.