Togo : Les chaînes publiques devront être accessibles gratuitement sur les bouquets TV

Le gouvernement togolais a accordé un délai de 30 jours aux distributeurs de services audiovisuels pour garantir à leurs abonnés un accès gratuit aux chaînes publiques de télévision et de radio.

La directive a été annoncée dans une circulaire de la ministre de la Communication, Yawa Ahofa Kouigan, rendue publique le 19 septembre 2026. Elle rappelle les obligations prévues par l’article 36 de la loi n° 2019-016 du 30 octobre 2019, qui impose aux distributeurs de permettre l’accès sans frais aux médias audiovisuels publics.

Selon la ministre, plusieurs chaînes publiques, notamment la Télévision togolaise, Radio Lomé et Radio Kara, ne sont pas disponibles gratuitement de manière uniforme sur les différentes plateformes.

Canal+ et New World TV, les deux principaux distributeurs de services audiovisuels opérant au Togo, sont ainsi appelés à prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la réglementation dans le délai imparti.

À l’issue de cette période, les opérateurs devront transmettre au ministère de la Communication un rapport détaillant les mesures mises en œuvre.

Les distributeurs qui ne respecteront pas cette exigence seront signalés à l’autorité de régulation compétente, qui pourra prendre les mesures prévues par la réglementation.