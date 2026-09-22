Nigeria : Neuf morts dans plusieurs attaques dans l’Etat de Plateau

Au moins neuf personnes ont été tuées dans plusieurs attaques perpétrées par des hommes armés non identifiés entre samedi soir et dimanche matin dans l’Etat de Plateau, au centre du Nigeria, selon des responsables communautaires locaux.

Cinq personnes ont péri dans la nuit de samedi après l’attaque d’un bus à Barkin Ladi. Quatre autres ont été tuées dimanche matin alors qu’elles se rendaient à une église, ont indiqué les mêmes sources.

Les victimes seraient des ouvriers qui se déplaçaient vers une autre localité pour rejoindre leur lieu de travail. Les violences ont également touché Riyom et plusieurs communautés voisines de Barkin Ladi.

Face à la multiplication des attaques, certains habitants ont quitté leurs villages pour se mettre à l’abri, tandis que d’autres sont restés sur place afin de protéger leurs communautés et prévenir de nouvelles violences.

Un responsable d’une association locale d’éleveurs a évoqué un possible lien entre ces attaques et des accusations de vol de bétail. Aucune organisation n’a toutefois revendiqué les violences à ce stade.

Situé dans la région du « Middle Belt », l’Etat de Plateau est régulièrement le théâtre d’affrontements communautaires, notamment autour de l’accès aux terres et aux ressources naturelles. Ces tensions opposent fréquemment agriculteurs et éleveurs et alimentent des épisodes récurrents de violences.