Mali : Le président réaffirme les priorités de la Transition autour de la souveraineté, de la sécurité et du développement

A l’occasion du 66e anniversaire de l’indépendance du Mali, le chef de l’Etat, le général Assimi Goïta, a dressé un bilan de la Transition et présenté les principales orientations de son gouvernement autour de la souveraineté, de la sécurité, de la relance économique et de la cohésion nationale.

Sur le plan sécuritaire, il a réaffirmé la détermination des autorités à lutter contre les groupes armés terroristes et à défendre l’intégrité territoriale. Il a mis en avant la modernisation des Forces armées maliennes (FAMa), à travers l’acquisition de nouveaux équipements, la formation des militaires et l’amélioration de leurs conditions de travail. La coopération militaire avec les autres pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) et les partenaires stratégiques doit également être renforcée.

Le président a parallèlement réaffirmé les principes qui guident la diplomatie malienne : respect de la souveraineté, libre choix du peuple malien et défense des intérêts nationaux. Il a souligné la volonté de Bamako de consolider la Confédération des États du Sahel et de poursuivre une coopération renouvelée avec les organisations régionales et internationales.

Sur le plan économique, le discours met en avant une politique fondée sur la mobilisation des ressources nationales et la réduction de la dépendance extérieure. La croissance du PIB, estimée à 5,6 % en 2025, devrait atteindre 6,3 % en 2026. Le secteur minier occupe une place centrale dans cette stratégie, avec la volonté de passer d’une économie fondée sur la rente à davantage d’investissements et de retombées locales.

Le gouvernement affirme également avoir enregistré des progrès dans l’accès à l’électricité, à l’eau potable et aux carburants, tout en poursuivant les efforts pour contenir les prix des produits de première nécessité, soutenir le secteur privé et réduire les inégalités.

Le chef de l’Etat a par ailleurs fait de l’éducation et de la culture, désignées comme priorités pour 2026-2027, des leviers de construction nationale et de formation de la jeunesse.

Enfin, le discours insiste sur la paix, la réconciliation et l’unité nationale. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale ainsi que l’Observatoire créé en mars 2026 sont présentés comme des instruments destinés à renforcer la cohésion sociale.

En conclusion, le président a appelé les Maliens, y compris ceux établis à l’étranger, à participer à la construction d’un pays présenté comme plus souverain, uni, sécurisé et économiquement autonome, autour de la vision « Mali 2063 ».